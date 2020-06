"Vamos a tener un gran proyecto", aseguran en Mazatlán

En Mazatlán quieren construir un nuevo destino para la Liga MX, un proyecto moderno y que expanda al futbol mexicano.

Mauricio Lanz, director general del nuevo Mazatlán FC, que ocupará el lugar de los Monarcas Morelia, explicó la razón por la cual el club se mudó a la costa del Pacífico.

"No fue un tema sencillo, fue algo se venía deslumbrando y, al final del día, consideró la empresa que mudarnos a una plaza nueva, con infraestructura de primer mundo", comentó el directivo en entrevista con Azteca Deportes.

"Vamos a empezar un proyecto muy moderno y hemos tenido contacto con todos los miembros del club, jugadores, jugadoras, categorías inferiores y profesores, a todos se le ha informado lo que ha pasado. Las circunstancias de la pandemia es complicado juntarnos", añadió, sobre el proceso de la mudanza.

Lanz dijo que se anticipa contar con la base de los Monarcas, en el equipo varonil y femenil para el Apertura 2020, aunque existirán algunas bajas y altas, cómo la del defensor chileno Nico Díaz, en busca de apuntalar al equipo para de inmediato pensar en la clasificación y acompañar las expectativas que se generen, con resultados deportivos.

La salida de Morelia no fue una determinación sencilla, explicó el director general del Mazatlán FC, quien se empatizó con los michoacanos.

"Es un tema complicado, entendemos a la afición. El Morelia se queda con su afición y los trofeos en la ciudad. Entendemos su sentimiento, pero nosotros debemos ver para adelante. La industria del deporte está cambiando y creemos que ahorita es un momento muy importante, de tomar una decisión, que no fue fácil y que no siempre gusta".

Próximamente, el Mazatlán FC presentará su nuevo logotipo y los uniformes, identidad que marcará una nueva era en la Liga MX.