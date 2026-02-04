Van potosinos al Regional de Boxeo

Con la participación de pugilistas de las categorías Junior y Juvenil provenientes de San Luis Potosí, Villa de Pozos, Soledad de Graciano Sánchez, Rioverde, Xilitla y Matehuala, se desarrolló con éxito la competencia estatal en el Gimnasio Satélite. Tras una intensa jornada de combates, quedaron definidos los boxeadores y boxeadoras que representarán al estado en la fase Regional, dentro de las distintas categorías.

En la categoría Junior Femenil (15-16 años) lograron su clasificación Jennifer Sandate Limón y Carla Ivette Cruz Hernández de Villa de Pozos; Jessica Dayana Martínez Mendoza y Fátima Dayana Llanas Milán de San Luis Potosí; así como Hania Lizbeth Torres Cortés de Soledad de Graciano Sánchez.

Por su parte, en la Junior Varonil, avanzaron Cristian Alexander Gómez Ávalos, Noé Figueroa Méndez y Javier Sebastián Valerio Ortega de Villa de Pozos; Dominic García Yépez e Iker Cristian González Guzmán de Soledad; Cristopher Martínez Esparza, Braulio Ruiz Camarillo, Ángel Alejandro Robledo García, Luis Mario Palacio Marentes y Sebastián López Sánchez de San Luis Potosí; además de Giovanny Alexander García de Matehuala.

En la categoría Juvenil (17-18 años) rama femenil, las clasificadas fueron Griselda Paloma Quintero, Matilde Sarahi Cárcamo Ramos y Nataly Mayrin Escalante de San Luis Potosí; Abril Charre Mendoza de Rioverde y Yareth Guadalupe Estrella de Xilitla.

