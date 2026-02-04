Van potosinos al Regional de Boxeo
Con la participación de pugilistas de las categorías Junior y Juvenil provenientes de San Luis Potosí, Villa de Pozos, Soledad de Graciano Sánchez, Rioverde, Xilitla y Matehuala, se desarrolló con éxito la competencia estatal en el Gimnasio Satélite. Tras una intensa jornada de combates, quedaron definidos los boxeadores y boxeadoras que representarán al estado en la fase Regional, dentro de las distintas categorías.
En la categoría Junior Femenil (15-16 años) lograron su clasificación Jennifer Sandate Limón y Carla Ivette Cruz Hernández de Villa de Pozos; Jessica Dayana Martínez Mendoza y Fátima Dayana Llanas Milán de San Luis Potosí; así como Hania Lizbeth Torres Cortés de Soledad de Graciano Sánchez.
Por su parte, en la Junior Varonil, avanzaron Cristian Alexander Gómez Ávalos, Noé Figueroa Méndez y Javier Sebastián Valerio Ortega de Villa de Pozos; Dominic García Yépez e Iker Cristian González Guzmán de Soledad; Cristopher Martínez Esparza, Braulio Ruiz Camarillo, Ángel Alejandro Robledo García, Luis Mario Palacio Marentes y Sebastián López Sánchez de San Luis Potosí; además de Giovanny Alexander García de Matehuala.
En la categoría Juvenil (17-18 años) rama femenil, las clasificadas fueron Griselda Paloma Quintero, Matilde Sarahi Cárcamo Ramos y Nataly Mayrin Escalante de San Luis Potosí; Abril Charre Mendoza de Rioverde y Yareth Guadalupe Estrella de Xilitla.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Lesión de Asu Almabayev deja a Brandon Moreno sin rival para UFC México
El Universal
La UFC enfrenta un revés inesperado al perder a Asu Almabayev como rival de Brandon Moreno en su llegada a México.
Jugadores de la NFL se oponen a añadir partido 18 a la temporada regular
AP
El Sindicato de Jugadores de la NFL expresa su postura clara ante la propuesta de extender la temporada regular.
Consumidores en México aumentan gasto por el Super Bowl LX
El Universal
El Super Bowl LX en México se perfila como un evento de alto consumo, con aficionados dispuestos a gastar en alimentos y bebidas. Estudio de Kantar revela preferencias y expectativas.