Vanessa Bryant protesta contra el racismo con fotografía de Kobe

En medio de jornadas de protesta por el asesinato del afroamericano George Floyd, Vanessa Bryant compartió una fotografía de Kobe usando una playera con la leyenda "No puedo respirar". Vanessa Bryant instó a la gente a amar a todos y recordar que la vida es corta e impredecible.

La viuda de Kobe señaló que aunque la usó hace años, por desgracia sigue siendo relevante ahora. Compartió la foto y el mensaje mientras las protestas se intensifican por todo el país en reacción a la muerte de George Floyd que murió la semana pasada.

"Mi marido usó esta camisa hace años y sin embargo aquí estamos de nuevo. #ICANTBREATHE "La vida es tan frágil. La vida es tan impredecible. La vida es muy corta. Compartamos y abracemos las hermosas cualidades y similitudes que compartimos como personas. Expulsar el odio. Enseñar respeto y amor por todos en casa y en la escuela. Difunde el AMOR. Lucha por el cambio — regístrate en VOTE. No uses vidas perdidas como excusa para saquear. SE UN EJEMPLO DEL CAMBIO QUE QUEREMOS VER. #BLACKLIVESMATTER.", escribió Vanessa.