Vapulean los Dodgers 14-2 a Azulejos
TORONTO.- Dalton Rushing conectó dos jonrones solitarios para el primer juego de múltiples cuadrangulares de su carrera, y los Dodgers de Los Ángeles dispararon cinco jonrones para aplastar el lunes 14-2 a los Azulejos de Toronto en una revancha de la Serie Mundial de 2025.
El dominicano Teoscar Hernández y Freddie Freeman conectaron jonrones de dos carreras cada uno, y Shohei Ohtani añadió un cuadrangular solitario.
Tras anotar 31 carreras en una barrida de tres juegos en Washington, los Dodgers acumularon 17 imparables contra unos Azulejos en mala racha. Rushing se fue de 4-4 y también anotó después de recibir un pelotazo.
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