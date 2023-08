Vela afirma que Lozano no puede cambiar dinámica de la Selección

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (EL UNIVERSAL).- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) tomó la decisión de nombrar a Jaime Lozano como el nuevo director técnico de la Selección Mexicana.

El "Jimmy" será el encargado de guiar al combinado nacional rumbo a la próxima Copa del Mundo, donde México fungirá como uno de los tres anfitriones.

El estratega mexicano se ganó la confianza de la cúpula federativa gracias a que el Tricolor conquistó la Copa Oro 2023 contra Panamá.

Sin embargo, la designación no convenció a todos, ya que algunos consideran que el entrenador todavía es joven y no tiene la experiencia suficiente.

Por otra parte, también se piensa que el exfutbolista no tiene una varita mágica para modificar todos los problemas que afectan a la Selección Mexicana.

Carlos Vela, quien disputó dos Mundiales (Sudáfrica 2010 y Rusia 2018) con la camiseta nacional, pero que, por decisión propia, ya no es considerado en las convocatorias, manifestó que Jaime no pueden generar un cambio radical en el funcionamiento ipso facto.

"Al final ni 'Jimmy' Lozano ni Mourinho pueden cambiar la dinámica de un equipo y decir, 'ya está todo perfecto'".