Vence Aryna Sabalenka a Naomi Osaka

La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, evitó el lunes en la cancha una sorpresa ante Naomi Osaka y comentó que intenta evitar enfermarse siguiendo una dieta sencilla de pechuga de pollo, arroz y ensalada.

Sabalenka se recuperó de ir abajo por un set y un quiebre ante Osaka en su duelo de cuarta ronda.

Se impuso a Osaka, la número 15, por 6-7 (1), 6-3, 6-2 en 2 horas y 20 minutos para alcanzar los cuartos de final y mantenerse en camino de defender su título.

"Dios mío, fue un nivel increíble", expresó Sabalenka. "Ella jugó un tenis increíble. Siento que simplemente tuve suerte en un par de golpes en el tercer set, por eso se fue tan rápido. Me alegra que trajera esa pelea; tuve que luchar para elevar mi juego".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sabalenka ganó su 15to partido consecutivo y avanzó por 17ma ocasión a cuartos de final seguidos. No perdió antes de esa ronda desde febrero de 2025 en Dubái. La bielorrusa dijo que su equipo la siguió empujando a "seguir luchando, seguir adelante".

"Estoy muy feliz de no haberme rendido y de haber empujado hasta el último punto", afirmó Sabalenka.

Sabalenka enfrentará a continuación a la estadounidense Hailey Baptiste, quien derrotó a Belinda Bencic 6-1, 6-7 (14), 6-3 después de perder el segundo set en el desempate regular más largo a nivel del circuito desde 2024, según la WTA.

Baptiste rompió la raqueta contra su pierna, frustrada, tras perder un set en el que desperdició seis puntos de partido, incluidos cinco durante el desempate.

La estadounidense, 32da del ranking, logró recomponerse y sellar la victoria en 2 horas y 42 minutos.

La frustración de Rybakina con el canto de líneas

La número 2 del mundo, Elena Rybakina, perdió en sets corridos ante la "lucky loser" Anastasia Potapova en un partido del lunes por la noche.

Rybakina dijo el domingo que no tenía confianza en el sistema electrónico de canto de líneas en Madrid. Se quejó con el juez de silla después de que a su rival, Zheng Qinwen, le concedieran un saque as en el segundo set. Rybakina sostuvo que la marca en la cancha estaba fuera. El juez se negó a inspeccionar la marca y respaldó al sistema. Rybakina finalmente ganó en tres sets el domingo.

"Bueno, con esta cosa, no voy a confiar en ella para nada", dijo Rybakina. "Porque no había ninguna marca ni siquiera cercana a lo que mostró la televisión".

Sintió que era una situación similar a lo que le ocurrió al jugador Alexander Zverev el año pasado en Madrid, cuando terminó agarrando su teléfono celular y tomando una foto de una marca por una supuesta decisión equivocada. Zverev recibió una advertencia por conducta antideportiva.

"No puedes no verlo", afirmó Rybakina. "Es como un punto robado. Entiendo que era su saque y que estaba sacando muy bien, pero es realmente frustrante".