Vence "Chiquita" González a Bárbara "La Leona" Martínez

La boxeadora nayarita, Asley "Chiquita" González, derrotó por nocaut técnico a la guanajuatense Bárbara "La Leona" Martínez, en el combate coestelar de la función montada por Round Zero Fight Night presentada por Cervezas Modelo En La Mixteca, Sardimex, Atunsito, San Pedro Pacific Products y Orpack, en la Arena José Sulaimán de Monterrey, Nuevo León.

La oriunda de Tepic dominó desde el tercer asalto, de los ocho a que estaba pactada el pleito en peso mosca, para con ello sumar su victoria número 12 en su carrera profesional, siete de ellos por la vía del cloroformo, por dos reveses.

Al minuto con 42 segundos del séptimo episodio, Gilberto López, el réferi del combate, decidió para el mismo, ante la metralla de golpes que González Macías propinaba a Martínez Muñoz, quien sufrió su undécima derrota en su paso por el profesionalismo.

Al inicio de la pelea, la oriunda de León, Guanajuato, conectó los mejores golpes, sin embargo, "Chiquita" González respondió, a partir del tercer round, con precisos ganchos al hígado sobre la humanidad de su rival para comenzar llevar el pleito al estilo que prefería.

En el cuarto y quinto asalto, ambas peleadoras intercambiaron golpes el centro del ring. Asley estuvo a punto de mandar a la lona a Bárbara en el siguiente episodio, pero la campana salvó a la guanajuatense.

Sin embargo, en el séptimo asalto nadie pudo salvar a "La Leona" y terminó cediendo ante la superioridad de su rival, quien sumó su séptimo nocaut en su carrera profesional, en la Arena José Sulaimán, que registró el 30 por ciento de su aforo.

"Al principio se aventaba mucho y eso me complicó, cuando comencé a conectar los ganchos me di cuenta que estaba dominando la pelea, aunque aguantaba mucho, me cortó el labio con un cabezazo, en el quinto asalto pensé que no iba a caer, pero gracias a Dios se dio la victoria", expresó al término del pleito, "Chiquita" González.

Asley, quien dijo estar lista para hacer historia y ser campeona mundial, dedicó su victoria a su mamá, a sus patrocinadores y al promotor José Antonio "El Charro" Hernández.