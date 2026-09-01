Vencen los Nacionales 6-3 a los Marlins
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WASHINGTON.- Daylen Lile conectó dos jonrones e impulsó cuatro carreras, Erik Tolman salió de un atolladero con las bases llenas para conseguir su primer salvamento en las Grandes Ligas, y los Nacionales de Washington vencieron 6-3 a los Marlins de Miami la noche del lunes.
Los Marlins perdieron tres de cuatro ante los Nacionales y quedaron a cuatro juegos de Arizona en la carrera por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.
Lile, nombrado Jugador de la Semana de la Liga Nacional más temprano el lunes, terminó de 3-3. El jardinero, en su segunda temporada, suma cinco jonrones en sus últimos ocho juegos para llegar a 20 en la campaña.
Brady House se fue de 2-4 con una carrera impulsada por el equipo de los Nacionales.
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Andrew Pinckney y Keibert Ruiz también conectaron dos imparables cada uno.
Tolman relevó a Matt Waldron con las bases llenas y sin outs en la octava entrada. Ponchó a Kyle Stowers y luego provocó un rodado para doble matanza del panameño Leo Jiménez.
Después, Tolman ponchó a los tres bateadores a los que se enfrentó en la novena entrada.
Waldron (2-2) permitió cinco hits en tres entradas sin carrera.
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