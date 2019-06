Vences sube al podio en el óvalo hidrocálido

El piloto capitalino, Irwin Vences, se dijo satisfecho con el tercer lugar obtenido durante la cuarta fecha de la Nascar Peak México Series 2019, que se efectuó en el Autódromo Aguascalientes, ya que lo anterior, le permitirá seguir peleando en lo más alto del campeonato.

Sin embargo, el volante del auto marcado con el número 46 Ruffles-Wildcat-Halloween-Bendito-GoPro-FosterGrant-HRX, quien partió desde la posición de privilegio, dejó en claro que no era su objetivo culminar en ese lugar, ya que iba con todo por la bandera a cuadros.

"Lamentablemente una falla en el auto nos deja sin las posibilidades de victoria, estoy contento de estar en el podio, no es el objetivo, ni lo que esperábamos, me hubiera gustado pelear un poco más", subrayó el capitalino.

"Darle un poco más de batalla a Salvador (De Alba), al final los dos autos más rápidos no fueron los que ganaron, no siempre triunfa el coche más rápido, Rubén (García) hizo un gran trabajo y sólo me resta felicitarlo, vamos a vernos en Puebla, esperamos que las cosas mejoren allá", sostuvo Vences.

Irwin reiteró que no pudo pelear por un primero o segundo lugar, sin embargo, mencionó, que ya tiene que darle vuelta a la página y seguir trabajando arduamente para que lleguen los triunfos.

"En una rearrancada terminé por fuera y obviamente es muy complicado partir así, al final recuperé la posición, tenía que haber peleado por un segundo lugar, hubo muchos contratiempos, hay que seguir laborando", indicó el piloto de Escudería Grupo Top.

También agradeció el apoyo de sus patrocinadores y reconoció, aunque subió al podio, que se quedó con un sabor amargo tras ver cerca victoria en Aguascalientes como sucedió el año pasado. La quinta fecha de la Nascar Peak México Series 2019 se disputará el próximo 23 de junio en formato de circuito en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.