Venus Williams acepta jugar en Indian Wells

INDIAN WELLS.- Venus Williams recibió una invitación para el cuadro individual y de dobles para disputar el Abierto de Indian Wells el próximo mes en el desierto del sur de California.

La tenista de 45 años hará su primera aparición en el torneo desde 2024, cuando perdió en la primera ronda como invitada. Ha sido semifinalista en tres ocasiones, la más reciente en 2018. Boicoteó el certamen entre 2002 y 2016 tras un incidente controversial en 2001.

"Es un honor otorgar la primera invitación de este año a Venus Williams", indicó el viernes el director del torneo, Tommy Haas. "Venus es una leyenda del tenis y una de las jugadoras más laureadas que nuestro deporte ha visto".

Será la décima participación de Williams en el torneo, que se disputará del 4 al 15 de marzo. Hace un año, le ofrecieron una invitación, pero no la aceptó.

"Estoy muy emocionada de volver a Indian Wells y no puedo esperar para regresar a casa y jugar en California", indicó la tenista.

Compitió más recientemente en el Abierto de Australia, perdiendo en la primera ronda tanto en individuales como en dobles.

Williams tiene previsto competir en el ATX Open, en Austin, Texas, que comienza el sábado y se extiende hasta el 1 de marzo.