Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Venus Williams regresa al Abierto de Australia

Por AP

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
Venus Williams regresa al Abierto de Australia

MELBOURNE.- La siete veces campeona de Grand Slam en individuales, Venus Williams, ha recibido una invitación especial para el Abierto de Australia que comienza el 18 de enero en Melbourne.

El torneo anunció el viernes en una publicación en redes sociales que Williams, de 45 años, regresaría al Melbourne Park 28 años después de su primera aparición. En 1998, derrotó a su hermana menor Serena en la segunda ronda antes de perder en los cuartos de final ante su compatriota estadounidense Lindsay Davenport.

Venus había anunciado en noviembre que jugaría en Auckland, Nueva Zelanda, en un torneo de la WTA, donde también recibió una invitación especial, dos semanas antes del Abierto de Australia.

Su última aparición en Melbourne fue en 2021 y ha sido subcampeona en individuales femeninos dos veces, perdiendo ante Serena en las finales de 2003 y 2017.

El récord de Venus Williams en Melbourne Park es de 54 victorias y 21 derrotas. Este año será la 22ª vez que aparece en el cuadro principal.

A finales de diciembre, se casó con el modelo y actor de origen danés Andrea Preti en Palm Beach, Florida.

