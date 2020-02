Veracruz, dos años más sin deporte profesional

En el 2016 Veracruz tenía tres equipos profesionales de los deportes más populares del país: en el beisbol los Rojos del Águila, en el basquetbol los Halcones Rojos y en el futbol los Tiburones Rojos. Cuatro años después, en el 2020, de los tres que había, ninguno queda.

El primero en irse fueron los Halcones, cuestión que tuvo que ver con la injerencia gubernamental, en ese tiempo bajo el mandato de Javier Duarte, hoy preso. En el 2017, los Rojos del Águila cambiaron de sede. Bajo la administración de Duarte la novena tuvo épocas de gloria, cuando ésta acabó, José Antonio Mansur terminó por cambiarla a Dos Laredos y llamarla Tecolotes. Y los Tiburones fueron desafiliados por la Federación Mexicana de Futbol el año anterior, por las grandes deudas de su dueño Fidel Kuri, diputado federal.

Hoy, el gobierno del estado encabezado por Cuitláhuac García, no tiene como prioridad, por lo menos en los próximos dos años, que un equipo profesional deportivo regrese al puerto. Víctor Iván Domínguez, director del Instituto del Deporte de Veracruz afirma que en el estado están concentrados en atender los deportes de carácter amateur, y elevar las campañas contra la obesidad y el sedentarismo en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

"Desafortunadamente el problema (la ausencia de clubes profesionales) se ha venido dando por las administraciones anteriores, y el deporte profesional es sustentado por la iniciativa privada, y nosotros como instituto esto lo vemos como una buena oportunidad de promocionar y apoyar deportes no profesionales. Entendemos que el deporte profesional genera patrocinios, imagen, muchas cosas, pero socialmente la necesidad que tenemos es promover el deporte como medida de salud. La problemática de salud pública es lo que lo demanda".

Pero dónde quedan las aspiraciones de los niños veracruzanos en formarse una vida deportiva y vivir de ella, "nos queda claro que el mismo marketing televisivo les genera una gran expectativa del deporte profesional a los niños y los jóvenes, porque siguen a sus ídolos, pero reitero, la necesidad social va más allá de ver un juego en televisión en vivo. Hoy es más importante promover otras áreas".

Mas no está del todo cerrado: "Viene proyectos importantes en el deporte profesional. Aunque la situación económica del país es complicada, habrá deporte profesional en el estado, por lo menos en dos categorías, en actividades muy populares. Hay una vinculación entre el gobierno federal y la iniciativa privada y quizá en unos dos años podría regresar".

El problema en Veracruz es un problema que afecta a todo el país: "Hay que atacar a la obesidad infantil y la mejor manera es ser más saludable y es mejor hacer deporte que sentarte dos horas a ver un juego de futbol consumiendo bebidas hipercalóricas".

En Veracruz "hay atletas que pueden ir a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, como Crisanto Grajales en Triatlón; los clavadistas Dolores Hernández, Samantha Jiménez, Viviana del Ángel y Kevin Berlín; Ana Gabriela López Ferrara en levantamiento de pesas y la gimnasta Britany Sáinz; además de Diego López en deporte no convencional, y en estos atletas hay que concentrarnos por ahora".