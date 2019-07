Veracruz y Pachuca entretienen con empate a tres goles

En juego de volteretas, el equipo de Veracruz vino de atrás en dos ocasiones para rescatar el empate 3-3 ante Pachuca, en entretenido partido de la fecha dos del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX disputado en el Estadio "Luis 'Pirata' Fuente".

Los goles del cuadro local fueron obra del peruano Iván Santillán al minuto 14, del turco Colin Richards al 36 y Diego Chávez al 68; el argentino Franco Jara al minuto ocho, Víctor Guzmán al 51 y el colombiano Jonathan Copete al 60 lo hicieron por la visita.

Con este resultado el cuadro de los "Tiburones Rojos", que descansó en la fecha uno, sumó su primer punto, en tanto que los de la Bella Airosa, que perdieron en la jornada inaugural con León, también llegaron a una unidad.

La visita, que en el torneo anterior le endilgó un inmisericorde 9-2 a su rival en turno, se adelantó en la pizarra al minuto ocho en una jugada individual del argentino Franco Jara, quien por izquierda se abrió el espacio para sacar un disparo cruzado que batió a Sebastián Jurado.

Con esta anotación, Jara llegó a 69 con esta playera y así convertirse junto a Gabriel Caballero como los máximo anotadores de este equipo.

Los Tiburones Rojos reaccionaron rápido y lograron el empate al minuto 14 en un centro por derecha de Jesús Paganoni al área, donde el peruano Iván Santillán barrió para conectar un remate que dejó sin oportunidad al portero argentino Rodrigo Rey.

A partir de ese momento los de casa fueron mejores y lograron dar la vuelta a la pizarra al minuto 36, en un balón al área donde el turco Colin Richards controló con el pecho y ante la marca del colombiano Oscar Murillo sacó un derechazo al fondo de las redes, jugada que fue revisada por el VAR, para irse así al descanso.

Los Tuzos lograron la paridad en el inicio del complemento en una jugada en la que Víctor Guzmán en las afueras del área tomó un balón y se abrió el espacio para sacar un derechazo raso que se coló pegado a poste al minuto 51.

Luego de una excelente reacción de Rey a disparo del argentino Daniel Villalva, la visita recuperó la ventaja por medio del recién ingresado colombiano Jonathan Copete, quien por derecha recibió un balón para cruzar su disparo a poste contrario para poner el 3-2 al minuto 60.

El cuadro jarocho tuvo capacidad de respuesta, no bajó los brazos y sólo ocho minutos después empató el marcador en un tiro de esquina por derecha al área, donde Diego Chávez se levantó solo para conectar un cabezazo pegado al poste derecho.

Veracruz no quería sumar 28 partidos consecutivos sin ganar, por lo que se fue al frente en pos del tanto de la diferencia, el cual no pudo alcanzar, sin embargo dejó en el aire una sensación de que será un equipo complicado, con un espíritu que no presumió el semestre pasado.

El arbitraje estuvo a cargo de Fernando Hernández, quien tuvo una labor aceptable. El turco Colin Richards (38), el uruguayo Sebastián Rodríguez (45) y el argentino Christian Menéndez (83) vieron cartón preventivo por los de casa; el argentino Gustavo Cabral (45) fue amonestado por la visita.

Alineaciones:

Veracruz.- Sebastián Jurado, Carlos Gutiérrez, Leiton Jiménez, Lampros Kontogiannis, Jesús Paganoni, Sebastián Rodríguez (Carlos Salcido, 79), Iván Santillán (Christian Menéndez, 56), Bryan Carrasco (Diego Chávez, 64), Abraham González, Colin Richards y Daniel Villalva. DT: Enrique Meza.

Pachuca.- Rodrigo Rey, Raúl López, Gustavo Cabral, Oscar Murillo, Víctor Mora, Jorge Hernández, Víctor Guzmán, Edwin Cardona, Erick Aguirre (Luis Chávez, 74), Romario Ibarra (Jonathan Copete, 58) y Franco Jara (Leonardo Ulloa, 82). DT: Martín Palermo (ARG).