Veremos si no me cuesta el divorcio: "Checo" Pérez sobre calendario

Luego de que se diera a conocer que el calendario 2020 de la Fórmula 1 tendría 22 carreras, el corredor mexicano, Sergio "Checo" Pérez, aseguró que "teme al divorcio".

De acuerdo con declaraciones publicadas por el portal Motorsport, el jalisciense calificó como inhumano el calendario, que sería el más largo en la historia de la Fórmula 1.

"¡Veremos si no me provoca el divorcio! Empezamos con 19 carreras. Es mucho. Pero, como digo, creo que es un montón de trabajo, aunque en algunas carreras europeas podamos llegar el jueves. Estoy más preocupado por los mecánicos e ingenieros. Son los que van a estar peor. Dudo que puedan tener una vida social con este nivel y eso es muy duro", dijo Pérez.

Asimismo, el corredor de la escudería Red Bull, Max Verstappen, consideró que se deberían escoger sólo los mejores circuitos de la lista para evitar esta situación.

"No estoy de acuerdo con 22 carreras por año. Creo que deberíamos elegir los mejores circuitos de la lista. Sé que quieren hacer dinero, pero también tienen que pensar en los mecánicos, que se dejan la piel en los circuitos", mencionó Verstappen.