Verstappen asegura que no está obsesionado con la F1

México.- El piloto neerlandés, Max Verstappen, no sólo se roba los reflectores del Gran Circo. Y es que, esta semana, protagonizó la portada de la revista Time; donde aprovechó para lanzar un contundente mensaje: contrario a lo que percibe la opinión pública, “Mad Max” no centra su vida enteramente en la Fórmula 1.

Aunque al tricampeón del mundo le gustaría alcanzar los récords de Michael Schumacher y Lewis Hamilton, está contento y conforme con lo que ha logrado.

“¿Me gustaría ganar siete? Sí, ¿por qué no? Pero incluso si no gano siete, sé que todavía hay muchas más cosas en la vida que la F1. Ya estoy muy contento con lo que he logrado”, platicó ante el micrófono de Time.

Asimismo, pese a que le gusta conducir, aceptó que quiere disfrutar su vida más allá de los circuitos y de las campañas de publicidad que acompañan a su carrera como piloto. Especialmente, porque -desde que tenía cinco años- renunció a su infancia y se dedicó al automovilismo, así como su padre, Jos Verstappen.

“Hay que contrapesar el éxito con la calidad de vida general. Me siento como si estuviera viviendo en una bolsa, en un hotel, todo el tiempo. Por el momento eso está bien. Me encanta conducir. Me encanta ganar. Pero cuanto mayor te haces, tal vez algún día eso ya no sea lo que quiero”, finalizó Verstappen.