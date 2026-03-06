logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Fotogalería

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Víctor Dávila es baja del América

Por EFE

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Víctor Dávila es baja del América

México.- El América mexicano anunció este jueves que el delantero chileno Víctor Dávila se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y será baja en lo que resta del torneo Clausura.

El artillero de 28 años se lesionó el miércoles pasado durante la derrota de las Águilas por 1-2 ante Bravos FC.

La acción ocurrió en los últimos minutos del primer tiempo. Dávila intentó controlar un pase dentro del área rival, pero su pie se atascó en el césped, lo que provocó que la rodilla se doblara antes de caer al campo con un intenso dolor.

El nacido en Iquique, quien acudió con su selección a la Copa América 2024, fue retirado en el carrito de emergencias para ser trasladado a un hospital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Este jueves fue sometido a más estudios que arrojaron la gravedad de su lesión.

Dávila llegó al América en el Apertura 2024. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Venus Williams queda eliminada en BNP Paribas Open en Indian Wells
Venus Williams queda eliminada en BNP Paribas Open en Indian Wells

Venus Williams queda eliminada en BNP Paribas Open en Indian Wells

SLP

AP

La tenista estadounidense de 45 años recibió invitación para el torneo pero no pudo avanzar.

Juegos Paralímpicos Invierno Milán-Cortina: récord histórico de atletas
Juegos Paralímpicos Invierno Milán-Cortina: récord histórico de atletas

Juegos Paralímpicos Invierno Milán-Cortina: récord histórico de atletas

SLP

AP

La participación femenina alcanza un nuevo récord con 160 competidoras, superando la cifra de Beijing 2022.

Tottenham pierde 3-1 ante Crystal Palace en Londres
Tottenham pierde 3-1 ante Crystal Palace en Londres

Tottenham pierde 3-1 ante Crystal Palace en Londres

SLP

AP

La expulsión de Micky van de Ven afectó el desempeño del Tottenham en el encuentro.

Messi y equipo Inter Miami homenajeados en Casa Blanca
Messi y equipo Inter Miami homenajeados en Casa Blanca

Messi y equipo Inter Miami homenajeados en Casa Blanca

SLP

AP

El homenaje en Casa Blanca incluyó a Luis Suárez, Rodrigo De Paul y el comisionado de la MLS, en un acto institucional.