Víctor Dávila es baja del América
México.- El América mexicano anunció este jueves que el delantero chileno Víctor Dávila se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y será baja en lo que resta del torneo Clausura.
El artillero de 28 años se lesionó el miércoles pasado durante la derrota de las Águilas por 1-2 ante Bravos FC.
La acción ocurrió en los últimos minutos del primer tiempo. Dávila intentó controlar un pase dentro del área rival, pero su pie se atascó en el césped, lo que provocó que la rodilla se doblara antes de caer al campo con un intenso dolor.
El nacido en Iquique, quien acudió con su selección a la Copa América 2024, fue retirado en el carrito de emergencias para ser trasladado a un hospital.
Este jueves fue sometido a más estudios que arrojaron la gravedad de su lesión.
Dávila llegó al América en el Apertura 2024.
