Víctor Garcés ¿amenazó al plantel de Cruz Azul?

Víctor Garcés, vicepresidente de Cruz Azul ha lanzado la amenaza: "se reestructurará la forma de pago de jugadores", lo que podría vaticinar otra crisis, ahora con los jugadores. Ya alguna vez sucedió.

En el 2003, Mario Carrillo llegó como técnico cementero, pero no ganó un solo partido por lo que fue echado, pero la directiva no quedó satisfecha con esto, decidió que los jugadores eran responsables de igual manera y decidió rescindirles el contrato a todos para volver a contratarlos y pagarles por objetivos.

Eso acarreó inconformidad en el plantel, que quiso realizar una especie de paro para que el plan de la directiva no surtiera efecto. En el estacionamiento de La Noria estaban Francisco Palencia, Óscar Pérez, Sebastián Abreu, Julio César Pinheiro, Melvin Brown, Tomás Campos y demás futbolistas tratando de presentar un frente unido. Benito Pardo, ex futbolista y que fue director deportivo cementero, fue reactivado para duró como era, entablar negociaciones.

Hubo estira y afloja por varios días. La leyenda urbana habla de Palencia y el Conejo rompieron el grupo, firmaron el nuevo sistema de pago, y dejaron abandonados a los extranjeros que debieron irse del país para seguir trabajando.

Y esa fue la historia de cuando Cruz Azul rompió contratos con sus futbolistas.

En esa ocasión, los jugadores doblaron las manos. Ahora, ante esta amenaza de Garcés, ¿volverán a hacerlo?