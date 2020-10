Víctor González, con debut soñado en playoffs de MLB con los Dodgers

Víctor González controló el nerviosismo en se debut en los Playoffs de Grandes Ligas. El relevista mexicano tuvo su primera experiencia hace dos días, cuando subió al montículo en el primer juego de la serie divisional entre los Dodgers y los Padres.

"Tuve muchas emociones, y estaba muy ansioso de subir a la lona, pero pude tranquilizarlos al lanzar. No me imaginaba estar lanzando en Playoffs... es una alegría muy grande", comentó el pitcher de Los Ángeles.

González solo estuvo una entrada, en la cual lanzó 14 veces y solo recibió un hit. Al final, los Dodgers se llevaron la victoria del martes. La novena angelina volvió a ganar el miércoles y, esta noche, asegura su pase a la serie por el título de la Liga Nacional si vuelve a superar a San Diego.

Para el zurdo –quien debutó este 2020 en Grandes Ligas–, esta experiencia acumulada le ha funcionado para absorber el mayor aprendizaje posible en el máximo escenario sobre el montículo.

"Mis compañeros me han dicho que trate de hacer lo mismo que en la temporada regular y que mis lanzamientos se mantengan de la misma forma. Me dicen: 'Estate concentrado, el pensamiento de la campaña regular y atacar las zonas de la misma forma', que seguir igual es lo más importante", añadió el tricolor, en teleconferencia, previo al Juego 3 de la serie divisional.

González no está solo. En el bullpen lo acompaña su compatriota Julio Urías, de mayor experiencia en estos escenarios, ya que acumula 14 juegos en la postemporada de MLB.

"Siempre me da consejos para seguir trabajando, mantenernos sanos y trabajar fuerte todos los días y así tener un buen juego. Platicamos mucho y tenemos una gran relación", añadió Víctor.

Los Dodgers y Padres vuelven a enfrentarse esta noche (20:08 horas), en el Globe Life Field, una de las burbujas de Grandes Ligas para estos Playoffs.