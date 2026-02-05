logo pulso
Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Victoria de la Real Sociedad

Por AP

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Victoria de la Real Sociedad

El joven delantero islandés Orri Oskarsson anotó el gol de la victoria a los 80 minutos para el conjunto Txuri-urdin, que jugará en las semifinales por tercera temporada consecutiva. La última vez que llegó a la final de la Copa fue en 2019-20, cuando ganó la competición.

Abde Rebbach adelantó a los locales a los 8 minutos, antes de que Mikel Oyarzabal igualara para la Real Sociedad a los 15. El Alavés volvió a adelantarse con un penal convertido por Toni Martínez a los 29, pero Gonçalo Guedes igualó el partido nuevamente a los 76.

Martínez malogró un penalti a los 67.

Real Sociedad está invicta desde que perdió 2-1 en casa ante el Girona en la liga española en diciembre. Venía de un empate 1-1 en el Athletic en la liga el domingo.

El Alavés, que perdió la final de la Copa 2016-17 ante el Barcelona, no había llegado a los cuartos de final desde la temporada 2017-18. Venía de dos victorias consecutivas en la liga española.

El martes, Lamine Yamal y Ronald Araujo anotaron en cada mitad para que el Barcelona venciera 2-1 al Albacete de segunda división. El Albacete había sorprendido al Real Madrid en los octavos de final, eliminando al gigante español en lo que fue el debut del nuevo entrenador Álvaro Arbeloa.

Este jueves, el Real Betis recibe al Atlético de Madrid del argentino Diego Simeone.

