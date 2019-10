Victoria del Atlético lo aleja de las 'llamas' del descenso por ahora

En agónico final el Atlético de San Luis le arrancó tres puntos a los Bravos de Ciudad Juárez al vencerlos 1-2 en la ciudad de la frontera norte del país.

En un primer tiempo peleado, los potosinos se fueron arriba, con una jugada de pizarrón, gracias al cabezazo del español Unai Bilbao al minuto 20. No obstante, los Bravos no se dieron por vencidos y alcanzaron en la pizarra poco antes del descanso con gol de Alejandro Rolan, quien recibió un balón filtrado y se llevó al portero dejando la igualada a los 47 corridos.

Para la segunda parte ambas escuadras se nulificaron, sin embargo, en tiempo de compensación la pelota parada volvió a rendirle frutos a equipo de Gustavo Matosas, ya que a los 91 minutos Nico Ibañes remató un tiro de esquina para conseguir el triunfo y llevarse el preciado laurel del Olímpico Benito Juárez.

Esta victoria de oro aleja a los colchoneros de la llamas del descenso y los deja en el escaño once de la general con 17 puntos y en el octavo lugar del descenso con 1.4167 de cociente. Mientras que Juárez se hunde en el fondo de la clasificación como el decimoctavo al sumar sólo 11 unidades y ser el antepenúltimo de la porcentual con 1.0870 de porcentaje.