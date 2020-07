VIDEO: "Estoy fuerte para darle la pelea a este virus", dice Luis Fernando Tena

En el Guadalajara se dio a conocer un nuevo caso positivo de Covid-19, donde Luis Fernando Tena fue quien terminó por resultar contagiado, por lo que se encontrará en aislamiento durante los próximos 10 días.

Al respecto, el club lanzó un video en sus redes sociales donde el estratega rojiblanco emitió un mensaje a los aficionados, para informar su estado de salud y admitió no tener síntomas, sin embargo, hay cierta preocupación por lo que pase después.

"Me siento bien, no tengo síntomas, lo único que sentí el viernes pasado es como que perdí el sabor de la comida, pero pensé que era alguna cosa mía, que me estaba sugestionando, pero si se tiene la incertidumbre de como se va a desarrollar esto, que puede pasar, si es sin síntomas, si puede aparecer alguno. En general estoy bien para darle la pelea a este virus".

Luis Fernando Tena no viajará a la CDMX para los encuentros restantes de la Copa por México, debido a su aislamiento y como medida de prevención por parte del club, tanto para él como para el plantel en general.

Chivas le dedicará el "clásico" contra América

El técnico del Guadalajara, Luis Fernando Tena, le hará mucha falta a sus muchachos en el Clásico nacional ante el América, porque siempre está cerca de ellos, pero por el Covid-19 no podrá y sus jugadores, saben que los estará apoyando desde casa y le brindarán el cotejo de la semifinal en la Copa por México, señaló el central Antonio Briseño.

"Deseo que tenga una pronta recuperación al profesor Tena, estamos con él. El partido ante el América se lo vamos a dedicar a él, porque quería estar en este duelo tan importante. Decía que no hay amistosos y desde que jugamos los tres encuentros de la Copa decía que no eran amistosos, que eran lo más cercano a una competencia. En este clásico quería estar, siempre ha dicho que los Clásicos no se juegan, que se ganan".

Por su parte el contención Fernando Beltrán, también emitió una mensaje para su técnico, con quien está agradecido por la confianza que ha depositado en él y ahora le brinda apoyo incondicional.

"Le deseo una pronta recuperación al profesor, que su familia esté bien, sabemos que se había traído a su esposa para acá, que estaban viviendo juntos, espero que todo esté muy bien, que Dios los bendiga y les dé mucha fuerza para que pueda salir lo más rápido posible".

Señaló el "Nene" que la calidad humana que tiene el técnico es de primera, que es un como un padre, porque siempre está pendiente de los pequeños detalles en el equipo y su ausencia se sentirá duro.

"Lo vamos a extrañar mucho porque es una persona que está hablando con uno, es una persona con la que puedes platicar cualquier cosa y que te hace sentir bien, es como un amigo, así lo considero en lo personal. Él quiere que todos los partidos los ganemos por la imagen que representamos, que dentro del campo dejemos el alma y este partido ante América lo vamos a dejar más porque no estará. Nos apoyará desde su casa".