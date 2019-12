VIDEO: Exportero de Veracruz pide perdón a su esposa por infidelidad

Pedro Gallese, portero peruano que jugó en el Veracruz, ha estado inmiscuido en escándalos telenovelescos, al ser descubierto en una infidelidad, lo que le obligó a pedir perdón en una entrevista al término del juego en donde el Alianza de Lima pasó a la final del torneo peruano.

El cancerbero dijo: "Le dedico el triunfo a mi señora. Sé que está pasando por momentos difíciles, por los errores que he tenido. Pero lo único que quisiera es que me dé una oportunidad. Es de lo más difícil que me ha tocado, siento que puedo perder a mi familia y solamente quisiera recuperarla. Solo me queda decirte, Claudia, que me perdones, sé que tuve un error muy grande y solamente te pido una oportunidad para recuperarte, para poder recuperar tu confianza y a mi familia".

A Gallese lo sorprendieron saliendo de un hotel de paso con una jovencita, lo que desató un gran escándalo y que su esposa Claudia Díaz abandonara la casa que comparten junto con sus hijos. A raíz de este mensaje, el ex portero de los Tiburones y su esposa se volvieron a seguir en Instagram, lo que hace pensar que la reconciliación está en camino, además de que los han visto de compras.