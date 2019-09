VIDEO: La artera agresión de Nahuel Guzmán a Edgar Méndez

LAS VEGAS, EU. (EL UNIVERSAL).- Nahuel Guzmán sigue dando de qué hablar y no sólo por sus atajadas. Ante Cruz Azul en la final de la Leagues Cup el argentino soltó un descarado codazo a Edgar Méndez, delantero de La Máquina.

Al término del encuentro, el atacante español aseguró no sorprenderle la agresión del portero de los Tigres, quien se fue expulsado en tiempo de compensación del encuentro disputado en el Sam Boyd de Las Vegas.

"Eso ya pasó", atina a decir el europeo, quien recuerda la agresión y asegura que "no me sorprende lo que pasó. Ya sabemos la clase de persona que es él (Guzmán)".

Eso sí, Méndez deja claro que no tuvo tiempo de reclamarle algo al guardameta argentino. "No podía decirle nada. No tenía caso, qué le iba a decir", comenta.