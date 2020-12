Vikonis se va a Mazatlán; exportero del Napoli llega a Puebla

Los movimientos comienzan en el futbol mexicano, los equipos que ya han sido eliminados comienzan a armarse de cara al Clausura 2021, en donde además de estar en juego el título del torneo, también está la multa a los equipos que queden los tres últimos lugares de la tabla de cocientes.

Así que tanto arriba como abajo del torneo, hay prioridades.

En Puebla se avecinan muchos cambios, desde el director técnico, porque aunque aún no es oficial, Juan Reynoso no seguirá siendo Nicolás Larcamón, entrenador de Argentina, el principal candidato a ocupar el cargo.

En la portería se viene otra baja que no le va a gustar nada a la gente, el portero uruguayo Nicolás Vikonis, estará a punto de pasar al Mazatlán FC; que acaba de dar de baja al veterano Miguel Ángel Fraga.

¿Quién llegaría en su lugar? Todo hace indicar que en el lugar del uruguayo aparecería el argentino Mariano Andujar, quien en estos momentos defiende los colores del Estudiantes de la Plata, el último equipo que dirigió Diego Armando Maradona.

Andujar, un veterano de 37 años, tuvo una gran relación con Maradona y ha contado esta anécdota de lo que vivió bajo su mando:

"Diego, además de ser un buen técnico, porque tácticamente las cosas las hacía bien, humanamente se portó un fenómeno. Cuando se muere mi viejo en el 2011, antes de la Copa América, me llamó para venir al velatorio. Le dije 'no Diego, si venís se llevan el cajón en andas con vos atrás'. Hoy lo cuento riéndome...".