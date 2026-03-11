logo pulso
Violant Team se corona campeón

Superó al equipo Gestoría en el torneo de voleibol Mestizas y Mestizos

Por Romario Ventura

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Violant Team se corona campeón

El equipo Violant Team se proclamó campeón en la categoría Libre Femenil del torneo de voleibol Mestizas y Mestizos, celebrado este fin de semana en el Centro de Talentos y Alto Rendimiento Plan de San Luis, evento que reunió a más de 130 equipos en distintas categorías.

El conjunto potosino tuvo una destacada actuación a lo largo del certamen, ya que terminó invicto, mostrando dominio desde la fase inicial hasta la gran final. El equipo contó con el refuerzo de las jugadoras dominicanas Edily Magdileny Soler Pérez y Dilenny Michel Maleno Méndez, integrantes de la Selección Nacional de Voleibol de la República Dominicana, quienes aportaron experiencia, visión de juego y liderazgo dentro de la cancha.

En la fase eliminatoria, Violant Team superó en los cuartos de final al conjunto de MaxStar, mientras que en la semifinal protagonizó uno de los encuentros más intensos del torneo frente al equipo juvenil Toros, que vendió cara la derrota en tres sets, obligando a las ahora campeonas a emplearse a fondo para asegurar su pase a la final.

Ya en el duelo por el título, Violant Team se enfrentó al equipo Gestoría, en un partido que se ha convertido en uno de los clásicos regionales del voleibol. El primer set fue muy disputado, pero terminó inclinándose a favor de las campeonas; en el segundo parcial, el conjunto mostró mayor solidez y, con autoridad y un juego contundente, selló la victoria que les dio el campeonato.

El equipo campeón estuvo integrado por Lorena Michelle Gómez Arellano, Gloria Zita Pareja Aguirre, Alejandra Paulina González Vázquez, Edily Magdileny Soler Pérez, Dilenny Michel Maleno Méndez, Ana Karina Anda Hernández, Fátima Monserrat Moreno Rodríguez, Elia Alicia Torres Domínguez y Celeste Abigail Martínez Ramírez.

