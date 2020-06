Virus dejó profundas huellas en fútbol italiano

El médico del Inter de Milán fue hospitalizado con el coronavirus.

Giuseppe Bergomi, el histórico zaguero del club, sufrió tanto con el COVID-19 que casi no pudo sentarse durante la mayor parte de marzo.

Tres jugadores de la Juventus — Daniele Rugani, Blaise Matuidi y Paulo Dybala — también dieron positivo por el virus. Lo mismo ocurrió con Paolo Maldini, director deportivo del Milan, y Daniele, su hijo de 18 años que en febrero había debutado con el primer equipo Rossoneri.

Con el Inter, Juventus y Milan — además del Napoli — todos en acción al reiniciarse el calcio esta semana con las semifinales de la Copa Italia, los efectos de la pandemia estarán a flor de piel en los jugadores, técnicos y ejecutivos de los clubes.

"Perdí amigos y gente que conocía", dijo el director ejecutivo del Inter Giuseppe Marotta al diario Corriere della Sera.

"Mis seres queridos y yo no nos enfermamos, pero es imposible no quedar afectado por las tragedias que hemos vivido", añadió Marotta. "He trabajado en Bérgamo, Turín y ahora Milán, lugares donde se padeció mucho dolor. Quedamos indefensos, incluso dentro del mundo privilegiado del fútbol".

Sin público dentro de los estadios, los partidos de vuelta del torneo de copa se pondrán en marcha con la Juve de local ante el Milan el viernes, luego de un empate 1-1 en el duelo de ida. Un día después, el Napoli recibirá al Inter tras salir airoso 1-0 en la ida.

Después de tres meses de inactividad, se descartó la posibilidad de disputar prórrogas si el marcador global se mantiene empatado tras los 90 minutos. Los equipos irán de inmediato a una definición por penales tanto en las semifinales como en la final.

La final se jugará en Roma el próximo miércoles. La Serie A se reanudará tres días después.

ETERNO BUFFON

El arquero juventino Gianluigi Buffon necesita otro título de la Copa Italia para igualar el récord de seis que comparten Roberto Mancini y Dejan Stankovic.

La primera consagración de Buffon en su carrera fue en la Copa Italia de 1999 con el Parma. Tenía 21 años.

Suplente en la mayor parte de sus conquistas del torneo de copa con la Vecchia Signora, Buffon ha estado involucrado en casi todos los partidos de la actual edición.

En cuanto al ataque de la Juve, Dybala asoma como el socio de Cristiano Ronaldo debido a que Gonzalo Higuaín está lesionado. El argentino Dybala dio positivo por el virus durante varias semanas a partir de marzo, pero fue asintomático.

LAS FINANZAS DEL MILAN

Bajo el asedio de la UEFA para poner en orden sus finanzas, el Milan tiene la desesperada necesidad de ganar el cetro de copa para clasificarse directamente a la etapa de grupos de la Liga Europa.

Aunque volver a Europa pondría al Milan bajo la mira de la UEFA, el equipo podría recibir una inyección de hasta 20 millones de euros (20 millones de dólares) en premios y evitar buscar la clasificación en una fase preliminar.

Zlatan Ibrahimovic, descartado por lesión, es uno de tres jugadores del Milan suspendidos para la vuelta, junto al zaguero Theo Hernández y el volante Samuel Castillejo.

Ante Rebic, de buena temporada, será el referente en el ataque.

NAPOLI DE LUTO

El técnico del Napoli Gennaro Gattuso está de luto tras la muerte de su hermana menor, Francesca, la semana pasada por diabetes.

Los "ultras" del club han publicado carteles para decir que comparten el dolor del técnico, y los jugadores reaccionaron de forma similar.

Un título para el Napoli sería una nota positiva dentro de una temporada turbulenta, en la que Gattuso reemplazó al despedido Carlo Ancelotti en diciembre en medio de una prolongada mala racha.

Sexto en la Serie A, el título de la Copa Italia le daría al Napoli el pase directo a la próxima Liga Europa.

Hay mejores sensaciones en el equipo. Su zaguero Kalidou Koulibaly reaparece tras una ausencia de cinco meses por lesión, aunque el central Kostas Manolas quedó fuera por problemas físicos. Se dice que el atacante belga Dries Mertens habría renovado contrato con el Napoli, y otro tanto pasa con el también delantero Lorenzo Insigne.

SEQUÍA DE TÍTULOS

Inter lleva una década sin celebrar un título, sequía que se remonta a la conquista de la Copa Italia de 2011.

Aunque el Inter sigue en carrera en la Liga Europa y tiene una remota posibilidad de ganar la Serie A, la copa es la mejor oportunidad de un título en la primera temporada de Antonio Conte como su técnico.

La dupla conformada por Romelu Lukaku y Lautaro Martínez estaba a todo vapor antes de la paralización. Se habían combinado para 28 de los 49 goles del Inter en la Serie A.

El Inter puede sacar inspiración de la victoria 3-1 que logró de visita al Napoli en enero.

En cuanto a Bergomi y su médico Piero Volpi, ambos se han recuperado del virus.