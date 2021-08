Visita ADSL femenil a Tigres de la UANL

Un compromiso muy complicado es el que tendrán esta noche las integrantes del Atlético de San Luis cuando enfrenten al actual campeón del futbol mexicano, el equipo de Tigres de la UANL, en el marco de la quinta jornada del Torneo Grita México-Apertura 2021 de la Liga MX Femenil, que tendrá lugar en el Estadio Universitario.

Sin poder tener actuaciones constantes, el cuadro que dirige el técnico Jesús Padrón, enfrentará este día al cuadro invicto de Tigres quienes seguramente habrán de ir en busca de su quinta victoria de la actual temporada, y jugando en casa seguramente esperan lograrlo.

El equipo del Atlético de San Luis deberá de jugar con mucha aplicación en todas sus líneas, si es que desea obtener un resultado favorable para su causa, sin embargo, se sabe del gran potencial de las norteñas, por lo que las potosinas tendrán un partido muy difícil.

Se espera que para este duelo, el cuadro de San Luis pueda presentar a sus mejores jugadoras a este compromiso en donde las tuneras esperan regresar a la senda de la victoria, luego de que en su último partido empataron en casa ante el Pachuca a un gol.

Por su parte, las universitarias van a buscar una victoria más para seguir subiendo peldaños dentro de la clasificación general y seguir demostrando su poder ofensivo, ya que en su último cotejo, derrotaron a Atlas con cartones de 4-0.

Tigres es tercero de la tabla, se mantiene invicto, tienen una marca de 4 victorias, no ha empatado, no ha perdido, suma 12 unidades y de local ha ganado sus dos partidos anteriores, por su parte, el Atlético de San Luis tiene marca de un juego ganado, un empatado y 2 perdidos, para sumar 4 unidades y de visita no ha podido ganar en este torneo.