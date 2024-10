Visualiza Mahomes mejoría de Chiefs

KANSAS CITY, Missouri.- Patrick Mahomes ha pasado anteriormente por lo que él mismo describe como “baches”, incluyendo el año pasado, cuando los Chiefs tuvieron tantos problemas al final de la temporada que muchos creyeron que tenían pocas posibilidades de revalidar el título del Super Bowl.

Entonces, el dos veces Jugador Más Valioso de la liga jugó a su mejor nivel en la postemporada y Kansas City ganó su segundo campeonato consecutivo.

De acuerdo con sus elevados estándares de calidad, Mahomes no ha jugado bien durante un inicio de temporada de 4-0 de cara al partido del lunes por la noche en contra de Nueva Orleans. No obstante, él sabe que las cosas pueden cambiar para bien rápido.

Lo importante es seguir trabajando en los detalles, en las pequeñas cosas que suelen pasar desapercibidas, y mantener la confianza que ha tenido para superar los escollos.

“Eso es lo que aprendí el año pasado”, dijo Mahomes a un pequeño grupo de reporteros. “Obviamente he pasado por malos momentos en los que no jugué tan bien al final de la temporada pasada, y justamente seguí trabajando en los entrenamientos. Y en los playoffs, pienso que jugué a un alto nivel. Y es en lo que me he concentrado por ahora”.

Es cierto, Mahomes lanzó su menor cantidad de yardas para una temporada en seis años como titular durante la pasada campaña regular, junto con su menor cantidad de pases de anotación y sufrió una marca personal de intercepciones.

Pero en los playoffs tomó el control y completó cerca del 70% de sus pases. Lanzó seis envíos de anotación a cambio de una intercepción, y llevó a Kansas City a victorias sobre Miami, Buffalo y Baltimore.