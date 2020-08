Vucetich, con el reto de mantener a Macías en el equipo

José Juan Macías es un delantero cuya capacidad está comprobada desde que estaba en León, su inteligencia para jugar le está abriendo caminos gracias a que se ha hecho presente en el arco rival de manera importante y ante el San Luis, también demostró que sabe realizar otras funciones, asistió a compañeros, quienes no lograron culminar la jugad en gol como Ronaldo Cisneros, por mencionar solamente a uno.

El técnico Sergio Lugo, es de lo que piensa que le falta un poquito más de estancia en el futbol mexicano para que pueda irse a Europa, que ahora no es el momento y el estratega rojiblanco, Víctor Manuel Vucetich, debe pelear hasta lo último porque se lo dejen por lo menos este torneo.

"No hay mejor proyecto que Macías, yo lo pelearía si fuera Víctor Manuel Vucetich, o que no lo vendan. En Querétaro pasó algo similar, a Orbelín Pineda cuando les hicieron ofertas, les dije que no lo vendieran porque en un torneo más valdría casi el doble pero no me lo creyeron.

Chivas pagó seis millones de dólares y ellos lo vendieron a Cruz Azul en 12. A Querétaro no le costó nada. Macías es un ejemplo, ahorita te dan 12 y el otro torneo te darán más ganas en rendimiento en el actual torneo y lo vas revalorando, cotizando cada vez más".

El futbol es de resultados, así que los técnicos deben pelear hasta lo último con sus directivas el que permanezca o no cierto jugador, aun teniendo oferta se puede llegar a algún arreglo, como arreglar su traspaso pero que termine el torneo actual.

"Si se va Macías, Chivas va a sufrir y lo digo con conocimiento de causa. Me pasó en el Toluca, el día previo a iniciar el torneo me vencieron a Héctor Mancilla, a quien traje del Colo-Colo al Veracruz. Sufrí todo el año porque no tenía un 9 goleador, así logramos 21 puntos y me corrieron en la jornada última, a tres puntos de calificar por falta de resultados".