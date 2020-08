Vucetich cree que Chivas puede ser espectacular

Mientras Eduardo López baja de peso, para llegar al ideal de un profesional, porque ya lleva tres kilos abajo —según reportó el director técnico Víctor Manuel Vucetich—, la afición también puede empezar a ilusionarse en que pronto verá a un equipo que volará en el campo, que sacará suspiros por su forma de jugar, según puntualizó el Rey Midas.

"El equipo debe ser aguerrido. Tiene las condiciones para ser espectacular, sin duda alguna; son características muy ofensivas en conjunto. Tienen esa mística —como mexicanos que son— de saberse compenetrar mucho más rápido y tienen esa idea clara", presumió el entrenador del Guadalajara. "La combatividad, el espectáculo del equipo se van a generar.

"Vamos a ver jugadas espectaculares con los jugadores que tenemos, como el caso del Isaác Brizuela, Alexis Vega, JJ Macías, [Jesús] Angulo y Uriel Antuna, quienes son los referentes del equipo en la zona de ataque. Tienen un futbol espectacular y, cuando se embonen a la perfección, tendrán sello agresivo".

Así es como le gustaría ver al equipo en un tiempo corto, pero tampoco pierde de vista de dónde debe nacer esta propuesta, que es estar siempre bien parados en el fondo, con una buena coordinación entre líneas para evitar problemas.

"Esperemos tener ese punto de equilibrio, porque ese es el punto para poder lanzar hacia el frente, y también tengo que mencionar el soporte que debemos tener con un Jesús Molina, un Fernando Beltrán, quienes son elementos fundamentales, y el sector defensivo, donde debe haber acompañamientos constantes, partiendo desde la zona baja", desmenuzó.

Vucetich espera encontrar pronto el juego ideal para el equipo, en el que todos trabajen parejos y, si alguien no anda en buen nivel, que no se resienta tanto, que pese más lo que hacen en conjunto.

"Todos serán fundamentales, porque debemos desarrollar un futbol colectivo; dependemos mucho de esta participación colectiva, pero la misma característica de los jugadores es la que va a hablar de la idea con la cual se trabajará y los jugadores son los que dan ese espectáculo en el partido", aclaró.

Vucetich dejó claro que debe adaptarse a lo que tiene, no adaptar a sus jugadores a lo que él quiere que sean en el campo, aunque ve muy completo al plantel en todos los aspectos: "Estoy viendo que sí, hay variedad en el plantel".