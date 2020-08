Vucetich ilusiona alas Chivas

GUADALAJARA.- La llegada de un tipo ganador, como Víctor Manuel Vucetich, ha dado nuevas esperanzas a quienes —de alguna manera— las habían perdido, porque se abre de nueva cuenta la competitividad interna por un puesto, y Jesús Sánchez aseguró que nadie baja la guardia en las Chivas, porque todos quieren ser elegidos en el 11.

"Es un honor que esté con nosotros. A final de cuentas, es competencia, está abierto para cualquiera. El que esté bien o el que esté mejor puede entrar en el 11; entonces, eso hace que se eleve el nivel futbolístico de todo el equipo. Se abren las posibilidades de todos", confesó el "Chapo".

Y aseguró que los objetivos no cambian, se mantiene la idea de meterse a la Liguilla entre los primeros cuatro de la tabla, para después pelear por el título y mencionó que no tardarán mucho para encontrar el accionar adecuado, en la idea futbolística del nuevo estratega. "Si no se creyera eso, no estuviéramos aquí. Creemos, y para eso trabajamos, tratando de construir a un equipo ganador, lograr que esté de protagonista, peleando títulos, y esperemos que así sea. El camino del día a día nos irá dando esa confianza, el trabajo en equipo y debemos ponernos en óptimas condiciones, para conseguirlo", dijo.

Luis Fernando Tena se fue del Guadalajara porque no hubo respaldo de la plantilla con resultados positivos; de eso está consciente la plantilla y, ahora, la única forma de hablar sobre un proyecto a largo plazo es dando puntos en cada partido; así es como se podría amarrar la estancia de Vucetich durante muchos años.

"Son temas difíciles. Lo que podemos hacer es pedirlo [que siga el DT] dentro del campo, mostrarnos y tratar de dar lo mejor", diagnosticó. "Tal vez, con el profesor Luis Fernando Tena no tuvimos los resultados que se esperaban, pero lo que podemos hacer es trabajar".