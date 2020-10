Vucetich pide mejor planeación en convocatorias de la Selección

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, pidió este miércoles a la Federación Mexicana de Futbol que en la siguiente Fecha FIFA se realice una mejor planeación en las convocatorias para que estas no afecten a los clubes de la Liga MX.

"Considero que debe de haber una buena planeación de parte de la Federación para que no afecte a ningún equipo. Fue una circunstancia diferente, esperemos que esta vez sea una situación mucho mejor planeada para que no afecte a los equipos", manifestó el entrenador.

Vucetich lamentó que varios de sus futbolistas hayan sido llamados para los microciclos de la Selección Mexicana Sub 23, ya que no pudo trabajar con su plantel completo de cara al Clásico Tapatío contra el Atlas de la próxima jornada de la Liga MX.

"Hicimos un trabajo específico. Ya que la Selección se los llevó nada más para trabajar allá (CAR) y eso nos impidió hacer el trabajo que pretendíamos. También aprovechamos para darles un descanso mental a los jugadores".