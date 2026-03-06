logo pulso
Warriors, con bajas, vence a Rockets

Por AP

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Warriors, con bajas, vence a Rockets

HOUSTON.- Brandon Podziemski anotó 26 puntos, De´Anthony Melton sumó 23 y los Warriors de Golden State, mermados por las bajas, resistieron para vencer en tiempo extra la noche del jueves por 115-113 a los Rockets de Houston.

Los Warriors ganaban por tres con unos 30 segundos por jugarse en el tiempo extra cuando Kevin Durant recibió una falta en un intento de triple y encestó los dos primeros tiros antes de fallar el tercero. Golden State capturó el rebote y Melton convirtió una bandeja tras palmeo con 5,3 segundos restantes para ampliar la ventaja a 115-112.

Después, Durant encestó 1 de 2 tiros libres y una falta de los Rockets permitió que Golden State aguantara para llevarse la victoria.

Al Horford añadió 17 puntos para los Warriors, mientras Stephen Curry se perdió su 12º partido consecutivo por una lesión de rodilla. Los Warriors han indicado que se espera que sea reevaluado alrededor del martes.

Reed Sheppard lideró a Houston con 30 puntos, incluidos seis triples, y Durant agregó 23.

