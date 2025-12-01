Warriors fichan al menor de los Curry

Washington.- Los Golden State Warriors contratarán a Seth Curry, el hermano pequeño de Stephen Curry, para reforzar la plantilla hasta final de temporada, según informó este domingo la cadena ESPN.

Seth Curry, de 35 años, estaba sin equipo desde que culminó la campaña anterior con los Charlotte Hornetts.

Durante el verano, el pequeño de los Curry ya se incorporó a la disciplina de entrenamiento de los Warriors, pero la franquicia de San Francisco no pudo concretar el fichaje debido a las restricciones salariales de la liga.

De este modo, los hermanos Curry, hijos de Dell Curry, leyenda de los Hornets, protagonizarán la esperada reunión y jugarán por primera vez juntos en la NBA a los 35 y 37 años, respectivamente.

En 2013, tras no ser elegido en el ‘draft’, Seth Curry firmó con los Santa Cruz Warriors de la G-League, pero a las pocas semanas fichó por los Memphis Grizzlies, iniciando así un periplo que lo ha llevado a pasar por una decena de equipos.

A lo largo de once temporadas en la NBA, Seth Curry acredita un 43,3 % en triples, el séptimo mejor registro de la historia. Su hermano mayor promedia un 42,3 %, aunque con una producción muy superior.

Stephen Curry está ahora de mismo de baja por una contusión en un cuádriceps que se hizo esta semana durante un partido contra los Houston Rockets, pero se espera que regrese pronto a la competición.