Wasserman, envuelto en el caso Epstein

LOS ÁNGELES.- Casey Wasserman, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, está vendiendo su agencia de talentos homónima tras la divulgación de correos electrónicos entre él y Ghislaine Maxwell.

Los correos electrónicos de Wasserman con Maxwell se conocieron a raíz de su aparición en archivos gubernamentales sobre Jeffrey Epstein publicados recientemente. Wasserman, cuya agencia representa a algunos de los principales artistas de música pop del mundo, no ha sido acusado de ninguna irregularidad.

Los documentos publicados recientemente revelaron que en 2003 intercambió correos electrónicos coquetos con Maxwell, quien años después sería acusada de ayudar a Epstein a reclutar y abusar sexualmente de sus víctimas. Wasserman señaló en un memorando enviado a su personal el viernes por la noche que ha iniciado el proceso de venta de la empresa, según un portavoz de la compañía que facilitó el memorando a The Associated Press.

El memorando de Wasserman al personal indicó que sentía que se había convertido en una distracción para el trabajo de la empresa.

"El memorando indicó: ´Durante este tiempo, Mike Watts asumirá el control cotidiano del negocio mientras yo dedico toda mi atención a ofrecer a Los Ángeles unos Juegos Olímpicos en 2028 que estén a la altura de esta extraordinaria ciudad´".

El memorando llegó días después de que el comité ejecutivo de la junta de LA28 se reuniera para hablar de la aparición de Wasserman en los archivos de Epstein. El comité afirmó que, junto con un bufete externo, realizó una revisión de las interacciones de Wasserman con Epstein y Maxwell con la plena cooperación de Wasserman.

"Determinamos que la relación del señor Wasserman con Epstein y Maxwell no fue más allá de lo que ya se ha documentado públicamente" expresó el comité en un comunicado.

El comunicado también indicó que Wasserman "debería seguir al frente de LA28 y ofrecer unos Juegos seguros y exitosos".