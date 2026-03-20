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Wembanyama anota tiro ganador para los Spurs

Por AP

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Wembanyama anota tiro ganador para los Spurs

SAN ANTONIO.- Victor Wembanyama encestó un tiro de 17 pies con un segundo por jugar y los Spurs de San Antonio aseguraron un puesto de playoffs para poner fin a una sequía de seis temporadas, al vencer la noche del jueves por 101-100 a los Suns de Phoenix.

El francés Wembanyama terminó el partido con 34 puntos y 12 rebotes. 

Su canasta ganadora coronó una furiosa remontada de los Spurs en el último minuto para asegurar un lugar entre los seis primeros de la Conferencia Oeste.

De´Aaron Fox por su parte sumó 23 puntos y Julian Champagnie aportó 14 en la cuarta victoria consecutiva de los Spurs de San Antonio.

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Collin Gillespie anotó 24 puntos y Devin Booker consiguió 22 por los Suns, que se mantienen séptimos en el Oeste.

El escolta de los Spurs Stephon Castle fue descartado una hora antes del salto inicial por rigidez en la cadera derecha. 

Se notó la ausencia de la defensa de Castle, ya que el dúo del perímetro de los Suns de Phoenix, Booker y Gillespie, se combinó para tirar 15 de 34.

Phoenix solamente acertó 8 de 16 en triples en la primera mitad.

Booker respondió al anotar siete puntos consecutivos mientras Phoenix recuperaba la delantera. Booker sumó 14 puntos en el tercero.

Phoenix cerró su segundo viaje de seis partidos de la temporada con marca de 2-4.

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