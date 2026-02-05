logo pulso
Wolves logran quinto triunfo en fila

Por AP

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Wolves logran quinto triunfo en fila

TORONTO.- Anthony Edwards anotó 13 de sus 30 puntos en el último cuarto, Bones Hyland sumó 20 unidades y los Timberwolves de Minnesota superaron un déficit de 18 tantos para vencer el miércoles 128-126 a los Raptors de Toronto.

Jaden McDaniels anotó 19 puntos, Naz Reid y Julius Randle tuvieron 17 cada uno y Donte DiVincenzo agregó 15 para la quinta victoria en seis juegos de los Timberwolves que rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas al norte de la frontera.

Rudy Gobert tuvo diez puntos y 12 rebotes mientras los Timberwolves mejoraron a 14-5 contra oponentes de la Conferencia Este.

Brandon Ingram anotó 25 tantos, Immanuel Quickley tuvo 23 y Scottie Barnes tuvo 22 puntos y diez rebotes para los Raptors.

A pesar de que Ingram encestó un triple en el último segundo, Toronto perdió por cuarta vez en sus últimos cinco juegos en casa.

Sandro Mamukelashvili anotó 14 puntos para Toronto. RJ Barrett y Collin Murray-Boyles tuvieron 13 cada uno.

El escolta Ochai Agbaji no estuvo con los Raptors el miércoles en el último juego antes de la fecha límite de intercambio del jueves por la tarde.

