Xabi Alonso se niega a declarar ante el juez por fraude de 572 mil 008 euros

El exfutbolista y actual entrenador del filial de la Real Sociedad Xabi Alonso se acogió ayer a su derecho a no declarar ante el juez que le investiga por defraudar presuntamente 572.008 euros a Hacienda durante el ejercicio 2013.



Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el exjugador del Liverpool y del Real Madrid acudió este martes a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla para declarar por la segunda querella que presentó la Fiscalía contra él, relativa al año 2013



Tanto el exfutbolista como los otros dos investigados, Iván Zaldúa, asesor fiscal de Xabi Alonso, e Ignasi Maestre, consultor fiscal, rechazaron contestar a ninguna pregunta, según las fuentes.



Por los tres ejercicios anteriores, 2010, 2011 y 2012, Alonso está acusado de tres delitos fiscales por los que la Fiscalía le pide cinco años de cárcel por un perjuicio a Hacienda de más de dos millones de euros.



En esta causa, que irá a juicio después del verano una vez que se suspendió el pasado enero, Hacienda investigó sus contratos de derechos de imagen para conocer si eran simulados o no a efectos de tributación, algo que siempre ha negado de manera tajante el exjugador.



Alonso es el único de la larga lista de futbolistas investigados por la Justicia por defraudar a Hacienda que nunca ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y siempre ha defendido su inocencia.



Respecto a la querella del ejercicio 2013, la Fiscalía ha indagado el origen de un contrato en el que Alonso "aparentemente" cedía la explotación de sus derechos de imagen a la sociedad Kardzali con domicilio en Madeira (Portugal), una entidad que gozaba de exención fiscal hasta 2012.



Dicha mercantil fue facilitada al exfutbolista por Maestre, que figuró como administrador hasta 2014, mientras que Zaldúa, según la Fiscalía, planificó la operación "a sabiendas" de que se iba a eludir el pago de los impuestos de los rendimientos derivados de la explotación de la imagen de Xabi Alonso.



En 2013 Alonso era residente fiscal en España pero, pese a sus obligaciones tributarias con el país, la Fiscalía señala que el exjugador no declaró ninguna cantidad de los rendimientos de explotación de sus derechos de imagen "por cuanto utilizó Kardzali y una aparente cesión de los mismos".



Para la Fiscalía, esa sociedad era "innecesaria" dado que ya tenía firmado desde enero de 2009 un contrato con Adidas, "uno de los máximos anunciantes que ha utilizado su imagen" y otro con el Real Madrid, de agosto de ese año.



En total Alonso recibió en 2013 1,2 millones de euros por parte de cuatro anunciantes, según la Fiscalía, que indica que lo que hizo la sociedad" fue transferir desde 2009 al futbolista un total de 5,9 millones "que respondían aparentemente a la deuda contraída por Kardzali con él por la adquisición de los derechos de imagen".



Una cesión que, según la Fiscalía "nunca fue real" sino "buscada" para no pagar impuestos en España.