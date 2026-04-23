Xolos se acercan a Liguilla

México.- Lo Xolos del Tijuana la noche de este miércoles sumaron valiosos puntos ante los Tuzos del Pachuca en el Estadio Caliente, los cuales los acercan más a la pelea por un lugar en la Liguilla del Clausura 2026.

En la primera parte, el conjunto local se fue al frente y tuvieron una jugada de peligro dentro del área de los Tuzos al minuto 15, pero el defensa Alfaro se barrió de manera extraordinaria para evitar que ese balón continuara con su trayecto.

Al minuto 30 venía una jugada sobre Abreu que le costaba la pena máxima al conjunto de la Bella Airosa. Tras la revisión correspondiente, se rectificaba la pena máxima y al minuto 34, Gil Mora marcó desde los once pasos para abrir el marcador.

Tan solo 3 minutos después, apareció una genialidad de Diego Abreu, condujo al área, se quitó al portero y a los dos centrales, para finalmente solo empujar el balón a la red y regalarnos un verdadero golazo. Con el marcador 2-0 nos fuimos al descanso.

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En la parte complementaria, la Jauría se fue al frente, teniendo la primera jugada de peligro al minuto 54 tras un remate de cabeza de Porozo. Tras los intentos de los locales, fue al minuto 80 que llegó el tercero de la noche. Una jugada por la banda de la izquierda que terminó en penal que fue muy bien cobrado por Josef Martínez para ampliar la ventaja a 3-0.

En el último suspiro del partido, apareció Víctor Guzmán para descontar para los Tuzos y que todo terminara con un 3-1.