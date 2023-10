"¿Ya tan rápido?", el post de Martinoli que molestó a Faitelson

El periodista deportivo, David Faitelson, una vez más se vio envuelto en la polémica. Y es que, durante el partido entre las Águilas del América y los Tuzos del Pachuca, elogió al delantero del cuadro de Coapa, Henry Martín.

"Henry Martín es un 'fuera de serie'. Mete goles, es generoso con el compañero, no es envidioso y deja hasta la última gota de sudor en la cancha. Cada día eres más 'capitán' del América", escribió Faitelson en su cuenta de X, antes Twitter.

Martinoli lo tunde

Sin embargo, no es secreto que tras su salida de ESPN, Faitelson llegaría a Televisa. Ante esto, Christian Martinoli le contestó "¿Ya tan rápido?".

Esto provocó el descontento de David Faitelson, quien cuestionó a Martinoli ? sobre si le gusta Henry Martín o no? y arremetió contra él: "Soy y seré el mismo que conociste en la redacción trabajando de forma honesta y lea. Y no pienso cambiar. Guárdate las insinuaciones y el doble sentido para otros".

Martinoli no dudó en defenderse. Ante esto y escribió como respuesta: ¿Cuál insinuación? Así como yo le voy al Toluca. Tú le vas al América de toda la vida. Tan simple como eso".

La "pelea" no terminó ahí. Los usuarios de X también se unieron a la discusión, externando comentarios contra Faitelson como "y eso que todavía no ha caído la primera quincena".

