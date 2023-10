Yareli Acevedo gana el ómnium femenino de ciclismo

SANTIAGO.- Yareli Acevedo no pudo contener las lágrimas mientras rodaba sobre la pista del velódromo del Parque Peñalolén con una bandera de México en una de sus manos luego de ganar la medalla de oro en el ómnium femenino.

Para poder competir en sus primeros Juegos Panamericanos, la ciclista tuvo que dejar atrás toda su vida personal para poder combinar el estudio con el deporte. Valió la pena.

Acevedo, de 21 años, ganó el jueves el ómnium femenino de Santiago 2023, imponiéndose sobre la colombiana Marcela Hernández, quien se quedó con la medalla de plata.

En una cerrada final, la mexicana terminó con 128 puntos, siete más que la colombiana. La medalla de bronce fue para la chilena Catalina Soto con 120.

“El ómnium es muy complicado. No se define hasta la prueba por puntos. Aunque no inicié como quise, porque no lo estaba disfrutando, me calmé porque esto es lo que amo hacer y pudimos conseguir el objetivo que era ganar la medalla de oro”, dijo Acevedo. “Esta medalla no es sólo mía sino de todo México”.

Acevedo tuvo una destacada etapa en competencias juveniles y en torneos clasificatorios nacionales antes de recibir su oportunidad con el equipo mayor y no decepcionó a nadie.

Para poder triunfar en Santiago 2023, la ciclista tuvo que pasar los últimos meses combinando su carrera de contaduría en la Universidad Nacional Autónoma de México, con sus entrenamientos de alta exigencia en el velódromo de la capital.

“Ha sido una locura porque por lo menos tengo que ir a clases por seis horas y luego combinarlo con entrenar dos o tres horas en otra parte de la ciudad”, relató la mexicana. “Pero todo ha valido la pena porque pudimos conseguir el oro”.