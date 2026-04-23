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Yordan Álvarez pega su onceavo jonrón

Por AP

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
A
Yordan Álvarez pega su onceavo jonrón

CLEVELAND.- El cubano Yordan Álvarez conectó su 11mo jonrón para liderar las Grandes, y Peter Lambert lanzó seis entradas sin permitir carreras, para guiar la victoria el miércoles 2-0 de los Astros de Houston ante los Guardianes de Cleveland.

El cuadrangular de dos carreras de Álvarez en la primera entrada ante Tanner Bibee (0-3) ayudó a los Astros a ganar dos de tres en la serie. Antes de llegar a Cleveland, Houston tenía marca de 1-9 como visitante y había perdido ocho juegos consecutivos fuera de casa.

Lambert (1-1) limitó a los Guardianes a tres hits en apenas su segunda apertura de 2026. El derecho comenzó la temporada en el equipo Sugar Land de la Triple-A antes de ser ascendido cuando los Astros sufrieron una oleada de lesiones en su rotación de abridores.

Lambert salió de un atasco con dos en base en la cuarta entrada al ponchar a la estrella dominicana de Cleveland José Ramírez y a Kyle Manzardo. Abanicó a ocho.

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Cuatro relevistas de los Astros completaron el juego combinado de cinco hits, con el dominicano Enyel De Los Santos consiguiendo los últimos cuatro outs para su tercer salvamento.

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