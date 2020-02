Zarazúa pide a embajador de EU reagendar cita; no creía llegar a semis del AMT

Renata Zarazúa no dejó de creer que hacer historia era posible, pero ni ella se atrevió a ir contra los momios, al menos en su calendario.

Esto se volvió evidente ayer, después de que se convirtió en la primera mexicana en acceder a las semifinales del Abierto Mexicano de Tenis.

Al terminar su histórico partido de cuartos de final ante Tamara Zidansek, la tenista de 22 años de edad utilizó su cuenta de Twitter para pedirle al embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, reagendar una cita que programó para hoy viernes, cuando disputará el boleto por la final.

"Estimado Embajador Landau, quisiera pedirle su apoyo y comprensión en un asunto personal, tengo en teoría cita mañana 28 de Feb a las 7:50 am en el CAS de CDMX y me es prácticamente imposible asistir a esa cita, ya que tengo que jugar mañana en el torneo de tenis Abierto Mexicano Acapulco, ¿me podría ayudar a reprogramar la cita por favor?", se lee en la publicación.

Aunque el tuit no tiene respuesta del destinatario aún, son varios los aficionados que se han sumado a la petición para manifestar su apoyo y reconocer lo realizado por Zarazúa, quien debutará en el Estadio Mextenis, principal escenario del torneo.