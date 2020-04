Zlatan Ibrahimovic no renovará con el Milan

Según la "Gazzetta dello Sport" de Italia, el sueco Zlatan Ibrahimovic no renovará contrato con el AC Milan, el cual termina el junio próximo.

Zlatan se alejaría del club rossonero, al cual llegó apenas al inicio de la campaña, debido a sus diferencias con Ivan Gazidis, CEO del equipo quien acaba de despedir a Zvonomir Boban, un amigo de jugador, que había llegado hace apenas nueve meses, y que por diferencias con Gazidis, fue echado.

"Ibra, bye, bye, Milan", dice el rotativo que tampoco descarta la renuncia de Paolo Maldini, director deportivo, por no estar de acuerdo con la forma en que se administra al club.

Maldini en estos momentos se encuentra en cuarenta junto a su hijo debido a que está contagiado de Covid-19.

Esto no marcaría el retiro de Ibrahimovic, de quién se dice tiene muchas ofertas a pesar de tener 36 años de edad, pero sí aceleraría su sueño de volverse director técnico.