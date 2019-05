Audi AI: ME, movilidad para ciudades

Audi presentó el AI:ME, un vehículo eléctrico automatizado que fundamentalmente cambia la forma en que se usan los automóviles y mejora significativamente el tiempo que se pasa a bordo.

El automóvil se está convirtiendo cada vez más en un "tercer espacio vital" junto a nuestros hogares y lugares de trabajo. El Audi AI: ME, el nuevo conceptual nivel cuatro de automatización, es el compañero perfecto para su uso en conurbaciones. Un vehículo de cuarta visión completará el cuarteto conceptual en el Salón Internacional del Automóvil en septiembre de 2019.

Los ocupantes pueden hacer lo que quieran con su tiempo a bordo. El Audi AI: ME ofrece una amplia gama de características de alta tecnología para la comunicación, el entretenimiento o simplemente la relajación.La máxima prioridad dada en las especificaciones para estas mulas de prueba no es diseñar una gama completa para el espectro de uso versátil y a largo plazo de una clientela heterogénea. Estos son automóviles premium altamente especializados que pueden pedirse según sea necesario y con amplias posibilidades de individualización como parte de una oferta a pedido. Este enfoque se basa en el perfil de requisitos de muchos clientes, especialmente en áreas urbanas, que se encuentra en transición. Los automóviles deben estar disponibles y listos para su uso a pedido y, idealmente, deben ser personalizados, pero no es necesario que pasen a ser propiedad personal permanente.

Sin embargo, los clientes premium todavía exigen que puedan pedir sus automóviles con la mayor cantidad de características individuales posibles, y, por supuesto, con la misma alta calidad a la que están acostumbrados y que esperan del Audi.

Los clientes que reserven un vehículo no solo obtendrán el vehículo deseado, sino que también podrán configurarlo para que se adapte a sus preferencias personales en la medida de lo posible. El color, el interior y las opciones técnicas se pueden configurar previamente en línea con la aplicación o mediante los detalles del controlador almacenados en el sistema "myAudi".

Incluso la temperatura interior preferida de los conductores, el ajuste ergonómico perfecto del asiento y su biblioteca personal de música ya están activadas cuando entran al automóvil.

Esta oferta es accesible y fácil de usar a través de una aplicación que conecta el orden del vehículo, las preferencias personales del usuario y numerosas opciones que se pueden usar mientras conduce. Los usuarios utilizan esta aplicación para pedir su Audi AI: ME y pueden pre-ordenar el auto con dos o más asientos, e incluso un asiento para niños, según sea necesario. Encontrarán AI: ME a la hora solicitada y en el lugar acordado y pueden estacionarlo en cualquier lugar después de usarlo. En zonas con el equipo adecuado, el vehículo puede incluso viajar entre el depósito y la dirección del cliente sin conductor.