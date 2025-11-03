Autos más esperados de 2026

El 2026 marcará un punto de inflexión para el sector automotriz mundial. Con una oleada de lanzamientos que combinan electrificación, inteligencia artificial y diseño audaz, las principales marcas preparan modelos que transformarán la forma en que entendemos la movilidad.

Entre los autos más esperados se encuentran el Hyundai Ioniq 9, un SUV eléctrico de tres filas con arquitectura E-GMP y carga ultrarrápida; el Sony-Honda Afeela 1, un sedán eléctrico que apuesta por la interactividad digital; y el Polestar 6, un roadster deportivo 100% eléctrico con más de 880 caballos de fuerza.

También figuran el Zenvo Aurora, un hypercar híbrido con motor V12 y más de 1,800 hp, y el BMW Serie 3 / i3, que estrena la plataforma "Neue Klasse" con sistema eléctrico de 800 V. En el rango de lujo, Alfa Romeo Stelvio y Bentley Urban SUV se suman a la transición eléctrica, mientras que Aston Martin DB12 S evoluciona su clásico V8 biturbo.

En el terreno de los autos de volumen, el Nissan Sentra 2026 llega a su novena generación con rediseño completo, mejoras estructurales y mayor eficiencia, mientras que Volvo expandirá su familia eléctrica con nuevas variantes del EX90.

Las tendencias son claras: más autos eléctricos e híbridos, mayor conectividad, arquitecturas de alto voltaje y una diversidad creciente de segmentos. Desde vehículos deportivos hasta compactos urbanos, 2026 será el año en que la innovación se vuelva norma.