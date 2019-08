Bolsa de aire para rodillas decepciona en pruebas de choque

El Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras en Estados Unidos (IIHS, por sus siglas en inglés) concluyó que la funcionalidad de la bolsa de aire para rodillas es prácticamente nula, pues no cumple con el objetivo de disminuir la probabilidad de lesionarse las piernas en caso de sufrir un impacto.

Luego de examinar más de 400 choques frontales, el IIHS descubrió que, cuando el vehículo estaba equipado con una bolsa de aire para rodillas, el riesgo de sufrir daños en general bajó del 7.9 al 7.4%, lo cual "no fue estadísticamente significativo".

Este aditamento suele desplegarse de la parte baja del tablero y, además de proteger las piernas, está pensado para controlar la fuerza del impacto en pecho y abdomen.

Sin embargo, en la prueba de pequeña superposición, la bolsa de aire para rodillas se asoció a un mayor riesgo de herirse la parte inferior de las piernas y el fémur derecho. En cambio, se notó una ligera reducción de incidencia en las lesiones en la cabeza.

Para el test de superposición moderada, la bolsa de plano no marcó diferencia alguna, por lo que el IIHS consideró que su creciente popularidad se debe a que los fabricantes también necesitan aprobar simulaciones de accidentes sin el uso de cinturón de seguridad, situación en la que, tal vez, podrían notarse sus verdaderos beneficios.