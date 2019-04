Si estás conduciendo y notas que del motor comienza a salir humo de color blanco es probable que se esté sobrecalentado, en este caso deberás actuar rápido para evitar daños mayores. Aquí te decimos cómo enfriar rápidamente el motor de tu auto si te encuentras en esta situación.

Lo primero que debes hacer es revisar el indicador de temperatura de tu auto, si muestra niveles altos detente en un lugar seguro, abre las ventanas, enciende los ventiladores y el calefactor, te preguntarás por qué encender éste último si lo que queremos es enfriar el motor, la respuesta es que este sistema utiliza la temperatura del motor para generar calor en el interior del auto.

Lo recomendable es que cuando te detengas no apagues el motor ya que esto provocaría un cambio brusco de temperatura lo que podría dañar partes del mismo. Puedes intentar poner la marcha en neutral y dar pequeños golpes al acelerador, así harás que el ventilador funcione con más potencia, lo que ayudará a que disminuya la temperatura.

Una vez hecho lo anterior, sal del auto y espera a que el cofre no esté demasiado caliente, ábrelo y revisa los niveles del refrigerante en el tanque de reserva, nunca abras la tapa del radiador cuando se encuentre caliente ya que podría expulsar líquido a altas temperaturas que podrían causarte quemaduras.

Cuando el motor baje de temperatura rellena con mucho cuidado el tanque de reserva con líquido refrigerante aunque en caso de emergencia puedes usar agua, también revisa que no haya ninguna fuga de líquido y enciende el motor, por último verifica el indicador de temperatura.

Si el motor se vuelve a sobrecalentar o tu auto tiene alguna fuga de líquido, tendrás que acudir con un mecánico para que revise y ubique el problema.