logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotos | Cuando lo cotidiano cobra vida

Fotogalería

Fotos | Cuando lo cotidiano cobra vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Motor

Conoce al "Fenómeno", el nuevo Lamborghini de edición limitada

Descubre las características y potencia de la nueva joya de la ingeniería

Por El Universal

Agosto 18, 2025 02:43 p.m.
A
Foto: X-Lamborghini

Foto: X-Lamborghini

Automobili Lamborghini presentó en The Quail su nuevo auto llamado el "Fenómeno" el cual estará solo en edición limitada homenajeando los icónicos diseños de la marca.

El "Fenómeno" promete llevar al extremo los elementos más representativos de Lamborghini, además de presentar las soluciones técnicas más avanzadas de su historia.

En Autopistas te contamos este y otros detalles.

¿Cómo es el Lamborghini Fenómeno?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto a potencia, este auto cuenta con 805 kW de ICE + EE, alcanzando un récord de 1,080 caballos de vapor, de los cuales 835 son gracias al motor V12 atmosférico y 245 a la combinación de tres motores eléctricos.

El nuevo Lamborghini alcanza una velocidad máxima de hasta 350 kilómetros por hora, y ha conseguido pasar de 0 a 100 en apenas 2.4 segundos.

Lamborghini reforzó la agilidad del Fenómeno apostando por llantas forjadas de una sola tuerca y neumáticos Bridgestone diseñados para circuito.

En cuanto al exterior, Lamborghini promete fusionar estética y funcionalidad. Cuenta con tomas de aire inspiradas en coches de carreras, una silueta reinterpretada y colores que realzan las formas robustas.

En cuanto a la parte trasera, la marca italiana apostó por una línea continua que separa la carrocería de las ruedas traseras, un escape hexagonal y nuevas luces futuristas.

"El Fenómeno presenta las soluciones técnicas más avanzadas de nuestra historia redefiniendo el rendimiento y el diseño", declaró Stephan Winkelmann, presidente y director ejecutivo de Automobili Lamborghini.

Como dato curioso, el Fenómeno toma su nombre de un Toro Mexicano que corrió en Morelia, México en 2002. Además de que este modelo estrenará el nuevo logo de la marca.

En cuanto a los interiores, Lamborghini se inspiró en la frase "Siéntete como un piloto" para el diseño del habitáculo.

La marca apostó por un diseño minimalista de tres pantallas digitales para eliminar los botones físicos, además de acabados en fibra de carbono para la consola.

Este auto cuenta con un diseño deportivo para los asientos, un sistema de luz ambiental que busca acentuar las formas para evocar una nave espacial.

Además, los usuarios contarán con un programa llamado "Ad Personam", donde podrán personalizar su auto en cuanto a colores y materiales, de forma prácticamente ilimitada, en palabras de Lamborghini.

¿Cuántos autos salieron?

La edición limitada del Fenómeno producirá únicamente un total de 29 automóviles de los cuales aún no se encuentran a la venta.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Conoce al Fenómeno, el nuevo Lamborghini de edición limitada
Conoce al Fenómeno, el nuevo Lamborghini de edición limitada

Conoce al "Fenómeno", el nuevo Lamborghini de edición limitada

SLP

El Universal

Descubre las características y potencia de la nueva joya de la ingeniería

Sanciones en México por no usar cinturón de seguridad
Sanciones en México por no usar cinturón de seguridad

Sanciones en México por no usar cinturón de seguridad

SLP

El Universal

Las multas y reglamentos vigentes en México ante la falta de cinturón de seguridad

Olinia, el nuevo auto eléctrico mexicano: precios y versiones
Olinia, el nuevo auto eléctrico mexicano: precios y versiones

Olinia, el nuevo auto eléctrico mexicano: precios y versiones

SLP

El Universal

Alebrijes, inspiración para logotipo de Olinia
Alebrijes, inspiración para logotipo de Olinia

Alebrijes, inspiración para logotipo de Olinia

SLP

El Universal

Avanza el diseño del auto eléctrico para ser develado en septiembre