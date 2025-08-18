Conoce al "Fenómeno", el nuevo Lamborghini de edición limitada

Automobili Lamborghini presentó en The Quail su nuevo auto llamado el "Fenómeno" el cual estará solo en edición limitada homenajeando los icónicos diseños de la marca.

El "Fenómeno" promete llevar al extremo los elementos más representativos de Lamborghini, además de presentar las soluciones técnicas más avanzadas de su historia.

En Autopistas te contamos este y otros detalles.

¿Cómo es el Lamborghini Fenómeno?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto a potencia, este auto cuenta con 805 kW de ICE + EE, alcanzando un récord de 1,080 caballos de vapor, de los cuales 835 son gracias al motor V12 atmosférico y 245 a la combinación de tres motores eléctricos.

El nuevo Lamborghini alcanza una velocidad máxima de hasta 350 kilómetros por hora, y ha conseguido pasar de 0 a 100 en apenas 2.4 segundos.

Lamborghini reforzó la agilidad del Fenómeno apostando por llantas forjadas de una sola tuerca y neumáticos Bridgestone diseñados para circuito.

En cuanto al exterior, Lamborghini promete fusionar estética y funcionalidad. Cuenta con tomas de aire inspiradas en coches de carreras, una silueta reinterpretada y colores que realzan las formas robustas.

En cuanto a la parte trasera, la marca italiana apostó por una línea continua que separa la carrocería de las ruedas traseras, un escape hexagonal y nuevas luces futuristas.

"El Fenómeno presenta las soluciones técnicas más avanzadas de nuestra historia redefiniendo el rendimiento y el diseño", declaró Stephan Winkelmann, presidente y director ejecutivo de Automobili Lamborghini.

Como dato curioso, el Fenómeno toma su nombre de un Toro Mexicano que corrió en Morelia, México en 2002. Además de que este modelo estrenará el nuevo logo de la marca.

En cuanto a los interiores, Lamborghini se inspiró en la frase "Siéntete como un piloto" para el diseño del habitáculo.

La marca apostó por un diseño minimalista de tres pantallas digitales para eliminar los botones físicos, además de acabados en fibra de carbono para la consola.

Este auto cuenta con un diseño deportivo para los asientos, un sistema de luz ambiental que busca acentuar las formas para evocar una nave espacial.

Además, los usuarios contarán con un programa llamado "Ad Personam", donde podrán personalizar su auto en cuanto a colores y materiales, de forma prácticamente ilimitada, en palabras de Lamborghini.

¿Cuántos autos salieron?

La edición limitada del Fenómeno producirá únicamente un total de 29 automóviles de los cuales aún no se encuentran a la venta.