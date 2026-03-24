¿Cuál es el auto de agencia más barato en México en 2026?

Aunque el precio de los vehículos nuevos sigue al alza en el país, aún existen opciones accesibles en el mercado. En 2026, el automóvil más barato que se puede adquirir en agencia es el Renault Kwid, con un precio desde 208 mil pesos bajo esquema de financiamiento.

De acuerdo con datos del sector, el costo promedio de un auto nuevo en México alcanzó los 516 mil pesos en 2024, lo que ha reducido las alternativas económicas. Aun así, algunas marcas mantienen modelos de entrada para captar a compradores con menor presupuesto.

Uno de los competidores en este segmento era el Nissan March, que recientemente se ofrecía desde 216 mil pesos; sin embargo, ese precio correspondía a una liquidación del modelo 2025, ya que está próximo a salir del mercado.

Características y equipamiento del Renault Kwid 2026

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Con ello, el Renault Kwid 2026 se posiciona como la opción más barata vigente. Su precio de lista es de 251 mil 500 pesos, pero puede bajar a 208 mil pesos mediante la financiera de la marca, con ciertas condiciones de crédito.

En cuanto a características, este vehículo integra un motor de tres cilindros 1.0 litros con 66 caballos de fuerza, transmisión manual de cinco velocidades y equipamiento básico de seguridad, como cuatro bolsas de aire y control de estabilidad.

Kwid, el más barato del año

Además, ofrece elementos de confort como aire acondicionado, sistema de audio con bluetooth, cristales eléctricos delanteros y luces diurnas LED.

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El modelo está enfocado en movilidad urbana, con bajo consumo y costos accesibles, en un mercado donde cada vez es más difícil encontrar autos nuevos por debajo de los 250 mil pesos.